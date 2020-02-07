Спикер Рады запретил приходить к нему с телефонами после скандала

В связи с недавним скандалом из-за прослушивания разговоров премьер-министра Алексея Гончарука охрана спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова изменила правила для его посетителей.

«Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе [в кабинет спикера]. Ранее все желающие заходили с телефонами», – сказал Разумков украинскому бюро «Радио свобода».

Глава парламента также отметил, что прослушивания он не боится и пытается доверять охране.

Между тем руководитель департамента журналистских проектов «1+1 медиа» Максим Шиленко заявил, что журналисты телеканала, которых накануне обыскали следователи СБУ, получили записи совещания Гончарука с открытых источников. В частности, записи были взяты с Youtube, передает РИА «Новости».

Он убеждает, что журналисты спецпроектов не причастны к скандальной записи Гончарука на совещании, поскольку журналисты не имеют нужных устройств.

По словам Шиленко, это обыски могут быть связаны с давлением на некоторых депутатов из «Слуги народа», «которые не хотят голосовать по тем или иным вопросам».

«Давление на них, в частности, через канал «1+1»... Я могу только сейчас рассуждать. Это, например, (попытка) отвлечь внимание от земельного вопроса, который очень скандальный и который пытаются продвинуть сейчас в Раде», – сказал он.

В среду депутат Рады Александр Дубинский сообщил об обысках в офисе телеканала «1+1». По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушивании Гончарука.

Напомним, вокруг Гончарука разгорелся скандал после публикации в Сети записи, на которой якобы он неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов».

Премьер заявлял, что запись смонтирована из многочасового заседания правительства, однако написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. Украинский лидер решил дать Гончаруку шанс и не принял отставку. После премьер заявил, в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Верховной раде, которая может уволить украинского премьера.

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