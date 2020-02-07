Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул в ночь на пятницу у берегов Эстонии, семерых членов экипажа спасли, сообщила пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны (ДПП).

«Сигнал бедствия с судна поступил в четверг в 23.40 (00.40 мск) в 15 милях к северу от полуострова Юминда. Он был передан по радио вместе с координатами. У траулера вышло из строя рулевое управление, а две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту было потеряно электропитание», – передает РИА «Новости» сообщение ДПП.

Центр морской охраны Эстонии организовал совместную с Финляндией спасательную операцию и сообщил о терпящем бедствие траулере находившимся поблизости судам.

По данным ДПП, первым на помощь терпящему бедствие судну прибыл танкер под либерийским флагом, обнаруживший в воде спасательный плот с экипажем. Людей подняли на борт, двоих пострадавших доставили вертолетом в больницу в Хельсинки. Эстонский полицейский вертолет доставил остальных пятерых членов экипажа для медицинской проверки в таллинскую Северо-Эстонскую региональную больницу. Все члены экипажа – россияне.

Напомним, 21 января рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море рядом с Магаданом. На борту судна находились 47 человек. К траулеру подошло другое рыболовное судно, экипаж «Энигмы Астралис» эвакуировали, никто не пострадал.