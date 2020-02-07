Россия успешно вывела на орбиту 34 британских спутника OneWeb

Все 34 британских спутника OneWeb успешно выведены на рабочую орбиту, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока «Фрегат»! Они выведены на целевые орбиты», – приводит сообщение Роскосмоса ТАСС.

Выведение аппаратов происходило в течение 3,5 часов в девять этапов: во время первого отделились два спутника, далее – по четыре примерно через каждые 20 минут.

Напомним, в пятницу ночью ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 спутниками британской компании OneWeb на борту стартовала с космодрома Байконур.

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