Лавров обвинил США в «науськивании» других стран против России и Китая

Соединенные Штаты пытаются столкнуть всех своих партнеров с Россией и Китаем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам визита в Мексику.

«Американские коллеги, к сожалению, считают, что им можно все, но при этом, как у нас говорят, науськивают всех своих собеседников против России и, наверное, против Китая, но против России точно. Это – не те методы, которыми можно завоевывать авторитет. Авторитет завоевывается силой примера, силой убеждения, а не грубым шантажом, диктатом и санкциями», – цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД России напомнил заявление старшего директора по Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Лизы Кертис о целях недавнего визита госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан и Узбекистан.

Так, по словам Кертис, Вашингтон не пытается соревноваться с Россией за влияние в Центральной Азии, но хочет дать странам региона альтернативу и продолжить защищать их способность оставаться суверенными и независимыми, отметил Лавров.

«Если вы вместо США поставите Россию, а вместо Центральной Азии – Латинскую Америку, я готов подписаться под каждым из этих слов, – сказал глава МИД России. – Другое дело, что на практике наши американские коллеги, продвигая такие абсолютно правильные тезисы, считают, что они имеют право присутствовать, где они хотят, а в Западном полушарии присутствовать могут только они».

Российский министр также напомнил о словах бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который заявлял, что никто, прежде всего, Россия и Китай, не должны вмешиваться в дела стран в Западном полушарии. «Должна [в этой ситуации] каким-то образом сработать инстинктивная гордость стран региона за свою независимость, за те успехи, которые были достигнуты после обретения независимости странами Латинской Америки и Карибского бассейна, – указал Лавров. – Россия в Латинской Америке или в любом другом регионе мира никогда не дружит ни с кем против кого-то».

Напомним, во вторник глава Госдепартамента США Майкл Помпео похвастался укреплением партнерства с Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об отношениях Белоруссии и США.

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