Генпрокурор США призвал Вашингтон взять под контроль Nokia и Ericsson

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Вашингтону следует взять под контроль финскую Nokia и шведскую Ericsson, чтобы не допустить доминирования китайской Huawei в сфере 5G.

«Китай вырвался вперед и сейчас лидирует в области 5G. (...) Они (китайские компании) уже захватили 40% рынка и продолжают агрессивно добиваться равновесия. Huawei в настоящее время является главным поставщиком [аппаратуры для сетей 5G] на всех континентах, кроме Северной Америки», – цитирует генпрокурора США ТАСС.

По словам Барра, для противодействия росту влияния Huawei и «промышленному шпионажу» Китая США должны сотрудничать с главными конкурентами китайского гиганта – Nokia и Ericsson. Этого, по его мнению, можно добиться, если США получат контрольный пакет акций в обеих компаниях.

Напомним, в сентябре минувшего года посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер призвал к расширению взаимодействия с Россией в области мобильной связи пятого поколения и защиты персональных данных. В числе прочего Эдерер отметил, что компании Nokia и Ericsson имеют потенциал в отношении развертывания 5G в России.