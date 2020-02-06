Судья в Карелии удалил из зала суда кормившую грудью младенца женщину

Судья Лахденпохского райсуда Карелии попросила удалиться из зала суда женщину, которая кормила ребенка грудью, судья расценила ее действия как неуважение к суду, сообщил адвокат Роман Масалев.

«Во время заседания супруга моего клиента начала кормить грудью маленькую дочку, на это обратила внимание представитель прокуратуры. После чего судья попросила маму покинуть зал заседания из-за неуважения к суду», – сказал Масалев, передает РИА «Новости».

Защитник уточнил, что в уголовно-процессуальном кодексе не прописан прямой запрет на вскармливание грудью. Там написано, что «присутствующие в зале должны вести себя в соответствии с моральными и этическими нормами поведения».

По его словам, женщина оделась в специальную одежду, максимально скрывающих «этот процесс от посторонних глаз».

Масалев добавил, что клиенты не решили, будут ли жаловаться на это решение судьи.

В ноябре 2019 года жительница Москвы рассказала в социальных сетях, что ее попросили покинуть Третьяковскую галерею, когда она стала кормить ребенка грудью.