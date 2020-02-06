Володин заявил о 70-летнем кормлении Россией республик СССР

Падение российской экономики в XX веке произошло из-за того, что страна «кормила» республики Советского Союза, которые вышли из состава СССР в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, Володин заявил, что до революции город Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга и входил в четверку по экономическому развитию, передает РИА «Новости».

«Задайте себе вопрос, почему сегодня он 17-й по численности населения и, если говорить об экономике, в десятку уже не входит. Здесь все-таки нужно брать ответственность и за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому», – сказал Володин.

Кроме того, по его словам, ударами для российской экономики стали Великая Отечественная война и распад СССР, после которого экономика России упала до уровня еще ниже, чем во время революции в 1917 году.

В ноябре прошлого года Володин раскритиковал коммунистов за то, что во времена СССР приоритет в развитии отдавали не РСФСР, а Грузии и прибалтийским республикам.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, сколько власти СССР вложили в развитие Прибалтики.