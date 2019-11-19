Володин раскритиковал власти СССР за развитие Грузии и Прибалтики в ущерб РСФСР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал коммунистов за то, что во времена СССР приоритет в развитии отдавали не РСФСР, а Грузии и прибалтийским республикам.

«Вот надо было развивать Российскую Федерацию, а не Грузию. Вкладывали в Грузию, а сейчас видите, они обижаются, что мало в них вкладывали... Отдавали последнее и им, и Прибалтике, и другим странам, последнее отдавали», – передает слова Володина «Интерфакс».

По его словам, все ресурсы были у РСФСР, но жили лучше в Грузии и Прибалтике.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, сколько власти СССР вложили в развитие Прибалтики.