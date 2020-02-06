В Сирии заподозрили Турцию и Израиль в поддержке террористов

В заявлении сирийского командования ВС сказано, что агрессивные действия Турции и Израиля против Сирии направлены на оказание поддержки террористическим группировкам, которые преследует сирийская армия в провинции Идлиб.

«Израильские ракетные атаки на окрестности Дамаска и южные города Дераа и Эль-Кунейтру совпали по времени с вторжением на сирийскую территорию колонны турецких войск, которые разместились на линии Бенеш – Тафтаназ в Идлибе для защиты террористов», – сказано в заявлении, передает ТАСС со ссылкой на агентство Sana.

Накануне сирийская армия освободила бывший форпост террористов в Идлибе. В тот же день США запросили экстренное заседание СБ ООН по Сирии и призвали «положить конец» конфликту.

Между тем, Эрдоган потребовал от Дамаска вывести военных за пределы турецких постов в Идлибе. При этом сирийская армия предъявила боевикам ультиматум.