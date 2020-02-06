НАСА подтвердило загадочное разрушение российского военного спутника

НАСА подтвердило информацию о развалившемся на части российском военном спутнике «Космос-2491», но причина этого неизвестна, говорится в ежеквартальном отчете космического центра Джонсона.

«Космос 2491» развалился в декабре 2019 года. (...) По оценкам, это событие произошло в 13.02 по Гринвичу (16.02 мск) 23 декабря 2019 года, после около 6 лет нахождения на орбите», – передает РИА «Новости» текст отчета.

По данным НАСА, причина распада спутника неизвестна. Два из образовавшихся фрагментов взяты под наблюдение.

Ранее американское издание National Interest писало, что в России существует программа разработки «спутников-убийц», способных выводить из строя другие космические аппараты. Речь шла о спутниках «Космос-2491», «Космос-2499», «Космос-2504» и «Космос-2519», которые Россия запускала, начиная с 2013 года.

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