Военных после эвакуации россиян из Уханя отправят на углубленное обследование

Военных летчиков, медиков и других военных специалистов после эвакуации россиян из Уханя направили на углубленное медицинское обследование, сообщили в Минобороны.

«Весь летный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из города Ухань и провинции Хубей Китайской Народной Республики, направлены в одно из учреждений Минобороны России для прохождения углубленного медицинского обследования и нахождения под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного периода времени», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

В среду два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

По последним данным, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.