Авианосец «Шарль де Голль» подошел к Сирии на расстояние удара

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5 февраля, среда  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

Лукашенко всячески демонстрировал, как он рад визиту ПомпеоФото: NIKOLAI PETROV / BELTA / POOL/ТАСС
Отношения США и Белоруссии, похоже, внезапно радикально улучшились. По крайней мере, именно так можно трактовать итоги визита госсекретаря США в Минск. О чем договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые разочаровались в себе, потому что у них не получилось разбогатеть через блог. Подробности...

Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне нарастающего беспокойства по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
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Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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    Самые нелепые мифы вокруг коронавируса

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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              Авианосец «Шарль де Голль» подошел к Сирии на расстояние удара

              5 февраля 2020, 17:46

              Текст: Сергей Гурьянов

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              К Сирии на расстояние нанесения авиаударов палубной авиацией подошел авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль», который возглавляет авианосную ударную группу.

              На авианосце размещены 18 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Rafale M, два самолета радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye, три вертолета, передает «Интерфакс».

              Президент Франции Эммануэль Макрон в январе сообщил, что Париж направит в ближневосточный регион авианосец «Шарль де Голль», который должен поддержать французские военные операции в Сирии против запрещенного в России «Исламского государства*».

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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