Авианосец «Шарль де Голль» подошел к Сирии на расстояние удара

К Сирии на расстояние нанесения авиаударов палубной авиацией подошел авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль», который возглавляет авианосную ударную группу.

На авианосце размещены 18 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Rafale M, два самолета радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye, три вертолета, передает «Интерфакс».

Президент Франции Эммануэль Макрон в январе сообщил, что Париж направит в ближневосточный регион авианосец «Шарль де Голль», который должен поддержать французские военные операции в Сирии против запрещенного в России «Исламского государства*».