Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале Mash указано, что в ходе боевых действий на границе Курской области российский срочник оказался в крайне опасной ситуации, столкнувшись с превосходящими силами украинских вооруженных формирований. Несмотря на юный возраст и отсутствие боевого опыта, солдат не растерялся и вступил в бой.

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Когда стало ясно, что продолжать сопротивление бессмысленно, срочник принял решение отступить в лес. Там он сумел связаться со своей матерью, которая, в свою очередь, обратилась за помощью к волонтерам. Благодаря оперативным действиям добровольцев, информация о местонахождении солдата была передана российским военным.

Для проведения спасательной операции были привлечены опытные контрактники с позывными Тихий и Сибирь. В течение двух суток они поддерживали связь с окруженным солдатом и координировали его действия. Несмотря на активные попытки украинских военных сорвать операцию, российским бойцам удалось вывести срочника с линии фронта.

По имеющимся данным, украинские диверсанты неоднократно атаковали группу спасения, используя беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие. Российскому солдату удалось ликвидировать как минимум двух противников.

Кульминацией операции стало успешное соединение спасательной группы с окруженным срочником. Благодаря слаженным действиям всех участников, молодого солдата удалось эвакуировать в безопасное место и доставить домой.

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