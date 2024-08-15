Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.17 комментариев
В результате столкновения истребителей во Франции погибли два пилота
Два пилота – капитан Себастьян Мабир и лейтенант Маттис Лоренс – погибли в результате столкновения истребителей Rafale во Франции, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
Макрон заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что французский народ «разделяет боль семей» погибших и их братьев по оружию».
Напомним, авиакатастрофа произошла в секторе коммуны Отрвиль, на границе департаментов Вогезы и Мерт-и-Мозель. На борту истребителей находились три человека, одного из них обнаружили в сознании, он ранен.