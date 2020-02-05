Оппозицию уличили в «накрутке» голосов против поправки к Конституции

Оппозиционеров уличили в «накрутке» голосов для создания видимости общественной поддержки протеста против поправок к Конституции.

«В сети призывают оставить подпись на сайте net2020. В настоящее время инициатива уже «собрала более 40 тысяч «голосов» в свою поддержку», – сообщает телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией».

По этим данным, для регистрации «голоса» пользователям необходимо лишь указать фамилию, имя и Email.

«Никакой реальной проверки достоверности информации администраторы не проводят», – подчеркнул автор сообщения.

В посте также демонстрируется видеозапись, на которой видно, как пользователь «накручивает» 1 тыс. голосов на этом сайте.

«При желании, подобным образом можно сделать и гораздо больше чем 40 тыс. Очевидно, что подобную «лазейку» организаторы оставили для себя не случайно. Поэтому цифры – цифрами, а реальность – реальностью», – заключил автор.