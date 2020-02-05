На границе Украины и Молдавии обнаружили подземный спиртопровод

В Одесской области пограничники нашли подземный трубопровод, который злоумышленники использовали для контрабанды спирта через границу с Молдавией, сообщила государственная погранслужба Украины.

«Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили на границе с Молдавией подземный трубопровод длиной в полкилометра», – сообщает ведомство на своем сайте.

Трубопровод был проложен между двумя пограничными селами: Никольское (Молдавия) и Новое в Одесской области.

Отмечается, что спиртопровод, который, как предполагается, использовали контрабандисты для перемещения спирта из Приднестровья на Украину, демонтировали.

Пограничники извлекли из-под земли около 500 метров шланга диаметром 20 мм. В настоящее время разыскиваются причастные к прокладке спиртопровода.

Ранее погранслужба Молдавии обвинила бывшие власти страны в организации специальных «коридоров» для нелегального выезда из страны и контрабанды.