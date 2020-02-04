Минфин не стал отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли

Министерство финансов не планирует отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли, заявил замглавы ведомства.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что Москва якобы пытается надавить на Минск с помощью налогового маневра в нефтяной сфере. Однако в России опровергли связь налогового маневра с намерением повлиять на отношения с Минском.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ранее Белоруссия ежегодно покупала 18 млн тонн нефти по цене ниже рыночной, перерабатывали и продавали по рыночной цене в Европу и на Украину. Но из-за налогового маневра в России цена на сырую нефть для Белоруссии с каждым годом увеличивается, к 2024 году она станет рыночной, в связи с чем Минск и требует компенсаций.