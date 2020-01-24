В окружении Медведева разъяснили связь налогового маневра с отношениями России и Белоруссии

Решение о налоговом маневре в России не связано с российско-белорусскими отношениями, сообщил источник в окружении экс-главы правительства Дмитрия Медведева.

«Решение о налоговом маневре принималось в рамках оптимизации бюджетных поступлений и никак не связано с российско-белорусскими отношениями», – сказал источник, передает ТАСС.

Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, по мнению которого Москва пытается надавить на Минск с помощью налогового маневра в нефтяной сфере.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликт между Россией и Белоруссией произошел из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой.

Между тем, глава «Лукойла» заявил, что компания не собирается компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра и возобновлять поставку сырья на НПЗ на льготных условиях.

Напомним, нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья.

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