«Лукойл» отказался компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра

«Лукойл» не собирается компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку сырья на НПЗ на льготных условиях, заявил глава компании Вагит Алекперов.

«Это те отношения, которые сложились после введения налогового маневра. Мы работаем на коммерческих условиях. Налоговый маневр – это не инициатива нефтяных компаний Российской Федерации, мы такие же жертвы, как и белорусы. Поэтому мы не собираемся компенсировать те потери, которые несет белорусская сторона», – сказал он, передает ТАСС.

Алекперов также сообщил, что «Лукойл» перенаправил на другие направления объемы нефти, поставляемые ранее Белоруссии. При этом на добычу компании это не повлияло.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть России и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 млрд долларов, а в 2019 году и в 2020 году – по 400 млн долларов.

Нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья.