Белоруссия опровергла планы создания центра НАТО

Министерство обороны Белоруссии опровергает информацию о планах создания учебного центра НАТО в республике, сообщили в ведомстве.

Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что белорусское минобороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».

«Распространяемая информация о ведущихся переговорах о создании учебного центра НАТО на территории Беларуси не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы минобороны Белоруссии.

В середине декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах. На прошлой неделе Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» утверждал, что Россия якобы каждый год «завинчивает гайки» в отношении республики. «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут», – заявил тогда Лукашенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД