Проведение инвестфорума в Сочи решено перенести

В связи с угрозой распространения коронавируса проведение Российского инвестиционного форума в Сочи переносится, сообщает правительство России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте кабмина.

Форум переносится «в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции». Перенос форума должен способствовать «предупреждению распространения» коронавируса в России.

Форум был запланирован на 12–14 февраля.

Оргкомитет форума должен предложить новые сроки проведения.

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В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что обсуждается вопрос переноса форума в Сочи из-за угрозы коронавируса.

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