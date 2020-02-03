Чемпион Паралимпиад назвал «игрой на публику» работу безногого паралимпийца курьером

Трудоустройство паралимпийца Михаила Асташова в качестве курьера ради денег на подготовку к Играм в Токио выглядит сомнительно, поскольку Паралимпийский комитет своих спортсменов полностью обеспечивает, заявил газете ВЗГЛЯД шестикратный чемпион Паралимпийских игр и семикратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Шилов.

Ранее СМИ сообщили, что обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов, у которого нет рук и ног, из-за нехватки денег был вынужден устроиться курьером по доставке еды в Екатеринбурге. Таким образом спортсмен «планирует накопить средства для поездки на Паралимпийские игры-2020 в Токио». Между тем в паралимпийском комитете России заявили, что вид спорта Асташова в программу Игр не входит.

«Как мне кажется, это скорее игра на публику. Говорить, что собирает деньги на Паралимпийские игры – неправильно, потому что спортсмен не может поехать на них просто так. Его отправляет Паралимпийский комитет. То есть они смотрят, собирают команду, полностью денежно ее обеспечивают., включая оплату поездки на Паралимпийские игры. Возможно Асташов хочет тренироваться больше, что не входит в план, и, естественно, не оплачивается государством», – говорит Шилов.

Паралимпиец отмечает, что если спортсмену хочется выступить на каких-либо коммерческих стартах, которые не входят в единый календарный план, то он едет за свои деньги – ищет спонсоров, привлекает какие-то внешние финансы. Также Шилов рассказал, что зарплаты паралимпийских и олимпийских чемпионов сейчас приравнены, и они получают не менее 100 тысяч рублей.

Ранее вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что Асташова нет в основном списке кандидатов на участие в Играх-2020, так как вид спорта, в котором выступает спортсмен, не входит в программу Паралимпийских игр. Однако он есть в расширенном списке для участия в «объединенном классе», подчеркнул Рожков.

Свердловская область выразила готовность профинансировать подготовку паратриатлонисту Асташову к предстоящим Паралимпийским играм в Токио.