Чемпион Паралимпиад назвал «игрой на публику» работу безногого паралимпийца курьером

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3 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:26  |  vz.ru
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У России есть задел для достройки «Северного потока – 2»

Россия исторически специализировалась на строительстве сухопутных, а не морских трубопроводовФото: REUTERS/Stine Jacobsen
«Россия имеет в своей копилке и полеты первого человека в космос, и полеты на Марс. Мы построили «Голубой поток» и «Турецкий поток» по дну Черного моря. И мы точно построим «Северный поток – 2», как построили «Северный поток – 1», вопреки всем санкциям», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.  Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Польша купила у США оружие для нападения на Россию

Польша получила серьезный инструмент военного давления на РоссиюФото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw
Уже в 2026 году Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35A – соответствующий договор подписали Варшава и Вашингтон. Каковы достоинства и недостатки этих боевых самолетов, как происходящее меняет баланс сил на Балтике и вокруг Калининграда – и чем стоило бы ответить на это российским Вооруженным силам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
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Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
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Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...
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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              Чемпион Паралимпиад назвал «игрой на публику» работу безногого паралимпийца курьером

                 3 февраля 2020, 19:30
              Фото: кадр из видео
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Трудоустройство паралимпийца Михаила Асташова в качестве курьера ради денег на подготовку к Играм в Токио выглядит сомнительно, поскольку Паралимпийский комитет своих спортсменов полностью обеспечивает, заявил газете ВЗГЛЯД шестикратный чемпион Паралимпийских игр и семикратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Шилов.

              Ранее СМИ сообщили, что обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов, у которого нет рук и ног, из-за нехватки денег был вынужден устроиться курьером по доставке еды в Екатеринбурге. Таким образом спортсмен «планирует накопить средства для поездки на Паралимпийские игры-2020 в Токио». Между тем в паралимпийском комитете России заявили, что вид спорта Асташова в программу Игр не входит. 

              «Как мне кажется, это скорее игра на публику. Говорить, что собирает деньги на Паралимпийские игры – неправильно, потому что спортсмен не может поехать на них просто так. Его отправляет Паралимпийский комитет. То есть они смотрят, собирают команду, полностью денежно ее обеспечивают., включая оплату поездки на Паралимпийские игры. Возможно Асташов хочет тренироваться больше, что не входит в план, и, естественно, не оплачивается государством», – говорит Шилов.

              Паралимпиец отмечает, что если спортсмену хочется выступить на каких-либо коммерческих стартах, которые не входят в единый календарный план, то он едет за свои деньги – ищет спонсоров, привлекает какие-то внешние финансы. Также Шилов рассказал, что зарплаты паралимпийских и олимпийских чемпионов сейчас приравнены, и они получают не менее 100 тысяч рублей.

              Ранее вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что Асташова нет в основном списке кандидатов на участие в Играх-2020, так как вид спорта, в котором выступает спортсмен, не входит в программу Паралимпийских игр. Однако он есть в расширенном списке для участия в «объединенном классе», подчеркнул Рожков. 

              Свердловская область выразила готовность профинансировать подготовку паратриатлонисту Асташову к предстоящим Паралимпийским играм в Токио.


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