КНДР закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Россией

Власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса, сообщили в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне.

«Принято решение приостановить начиная с понедельника отправку поездов по маршруту Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск. Следующие в настоящее время пассажирские вагоны из Москвы до станции Туманган, расположенной на территории КНДР, в соответствии с введенными карантинными мерами уже не смогут пересечь российско-корейскую границу», – передает ТАСС сообщение представителя кассы, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР.

Там добавили, что ограничение на движение поездов между КНДР и Россией вводится на неопределенный срок, возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.

До принятия карантинных мер между КНДР и Россией два раза в месяц курсировал один вагон по маршруту Пхеньян – Москва, раз в месяц следовал один вагон из Пхеньяна в Хабаровск, и четыре раза в месяц два вагона отправлялись из Москвы до корейской приграничной станции Туманган.

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Напомним, два первых случая заболевания коронавирусом в России были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров. Тех, кто с ними контактировал, госпитализировали. В школах Забайкалья были отменены занятия.

В понедельник китайский госкомитет по делам здравоохранения сообщил, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.

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