Пранкеры разыграли невзлюбившего российский хип-хоп американского рэпера

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29 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 20:30  |  vz.ru
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Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод - Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сражения в Идлибе раскрыли цель Эрдогана в Сирии

Турецкая армия на территории Сирии действует по принципу захвата земель, а не защиты от террористовФото: Yasin Akgul - Depo Photos/Global Look Press
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонных беседах с Владимиром Путиным убеждал российского коллегу оставить Анкару «один на один» с режимом Асада. Также он объявил об открытии для сирийских беженцев границ с Евросоюзом. США же требуют от России прекратить задействовать авиацию в Сирии. Насколько обоснованы подобные просьбы США и Турции к России и какого ответа ждать от Москвы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь, России, различий нет вообще. Подробности...
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Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

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              Пранкеры разыграли невзлюбившего российский хип-хоп американского рэпера

              29 февраля 2020, 19:42

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли американского рэпера Талиба Квели от лица Греты Тунберг и ее отца Сванте.

              «Квели в своем Twitter уже несколько дней ведет ожесточенные войны с российскими рэперами и их поклонниками, обвиняя всех их в расизме и нацизме. Тимати даже пришлось закрыть свой Instagram после нашествия армии фанатов Квели, а рэпер СД был заблокирован в Twitter из-за жалоб американца», – рассказал о причине розыгрыша Кузнецов, передает РИА «Новости».

              Рэпер в своем разговоре с пранкерами заявил, что популярные российские хип-хоп исполнители спонсируются государством, по его словам, они «правые консервативные рэперы», а также среди них нет чернокожих.

              «Весь рэп начинался с чернокожих, и если их нет, то это ни к чему не приведет, будет просто засилье нацистов», – сказал Квели в разговоре с пранкерами.

              Квели добавил, что ранее слышал о группе Black Star Тимати, по его словам, его группа называется так же.

              «Я сразу не счел это оскорбительным, подумал, что может они хотят отдать должное моей группе, вряд ли наши хип-хоп индустрии сильно пересекаются. Я сразу не подумал, что он хотел украсть у меня это название. Но я заметил, что его Black Star стал набирать популярность, он продает вещи под этим брендом, открыл бургерную Black Star. Сеть ресторанов, где продаются гамбургеры, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, например», – добавил Квели в разговоре.

              Пранкеры предложили ему устроить в России несколько концертов против дискриминации за 1 тыс. долларов.

              «За тысячу долларов я даже из дома выйти не готов, не говоря уже о концерте. Это даже не близко к той сумме, которую я получаю за концерт. Последний раз, когда я поехал в Россию, я получил примерно 20 тысяч долларов. Но сейчас даже за эти деньги я бы не поехал, скорее всего», – ответил Квели.

              Также пранкеры рассказали рэперу, что Тимати убил рэпера Гуфа. «Знаю, что Гуфа убили в 2017 году», – ответил им Талиб.

              Газета ВЗГЛЯД писала о комичной ситуации, которая сложилась после того, как Талиб Квели в Twitter заявил, что существование белых привилегий может отрицать только белый расист. Ему попытался возразить один из российских рэп-исполнителей, после чего тот обвинил всех русских рэперов нацистами.


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