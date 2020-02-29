Пранкеры разыграли невзлюбившего российский хип-хоп американского рэпера

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли американского рэпера Талиба Квели от лица Греты Тунберг и ее отца Сванте.

«Квели в своем Twitter уже несколько дней ведет ожесточенные войны с российскими рэперами и их поклонниками, обвиняя всех их в расизме и нацизме. Тимати даже пришлось закрыть свой Instagram после нашествия армии фанатов Квели, а рэпер СД был заблокирован в Twitter из-за жалоб американца», – рассказал о причине розыгрыша Кузнецов, передает РИА «Новости».

Рэпер в своем разговоре с пранкерами заявил, что популярные российские хип-хоп исполнители спонсируются государством, по его словам, они «правые консервативные рэперы», а также среди них нет чернокожих.

«Весь рэп начинался с чернокожих, и если их нет, то это ни к чему не приведет, будет просто засилье нацистов», – сказал Квели в разговоре с пранкерами.

Квели добавил, что ранее слышал о группе Black Star Тимати, по его словам, его группа называется так же.

«Я сразу не счел это оскорбительным, подумал, что может они хотят отдать должное моей группе, вряд ли наши хип-хоп индустрии сильно пересекаются. Я сразу не подумал, что он хотел украсть у меня это название. Но я заметил, что его Black Star стал набирать популярность, он продает вещи под этим брендом, открыл бургерную Black Star. Сеть ресторанов, где продаются гамбургеры, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, например», – добавил Квели в разговоре.

Пранкеры предложили ему устроить в России несколько концертов против дискриминации за 1 тыс. долларов.

«За тысячу долларов я даже из дома выйти не готов, не говоря уже о концерте. Это даже не близко к той сумме, которую я получаю за концерт. Последний раз, когда я поехал в Россию, я получил примерно 20 тысяч долларов. Но сейчас даже за эти деньги я бы не поехал, скорее всего», – ответил Квели.

Также пранкеры рассказали рэперу, что Тимати убил рэпера Гуфа. «Знаю, что Гуфа убили в 2017 году», – ответил им Талиб.

Газета ВЗГЛЯД писала о комичной ситуации, которая сложилась после того, как Талиб Квели в Twitter заявил, что существование белых привилегий может отрицать только белый расист. Ему попытался возразить один из российских рэп-исполнителей, после чего тот обвинил всех русских рэперов нацистами.