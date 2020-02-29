В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ

Гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника Федеральной службы безопасности России задержали в Санкт-Петербурге.

По данным «РЕН ТВ», сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW X5, за рулем которого находился мужчина в форме. При себе у него имелось удостоверение майора УФСБ по Петербургу. В документ, оформленный на другое имя, была вклеена фотография задержанного.

Также в автомобиле обнаружили пистолет на имя владельца удостоверения. Установленные на BMW номера числятся в архиве с 2006 года.

В отношении задержанного составлен административный протокол по нескольким статьям КоАП, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде и ношение формы.

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