Хоккеиста «Спартака» оштрафовали за поддельные права

Измайловский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей хоккеиста московского «Спартака» Михаила Котляревского за поддельное водительское удостоверение.

«Его вина подтвердилась совокупностью представленных органами следствия доказательств: показаниями свидетелей, результатами экспертного заключения, согласно которым водительское удостоверение, изъятое у Котляревского, не было изготовлено предприятием АО «Гознак», осуществляющим выпуск аналогичной продукции на территории Российской Федерации, а выполнено способом струйной печати, а также иными доказательствами, исследованными судом», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

В итоге суд признал Котляревского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование подложного водительского удостоверения), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в установленном законом порядке.

Напомним, в июле сообщалось о задержании Котляревского. Уточнялось, что инцидент произошел 13 июля, спортсмен передвигался на автомобиле BMW. На Семеновском переулке его остановили сотрудники ГИБДД и попросили предъявить документы. Экспертиза установила, что права спортсмена поддельные.