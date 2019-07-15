В ХК «Спартак» отреагировали на задержание форварда Котляревского

Пресс-секретарь московского хоккейного клуба «Спартак» Владимир Самохин прокомментировал сообщения о задержании игрока Михаила Котляревского за езду на автомобиле с поддельным водительским удостоверением.

«Мы все уехали на сборы в Чехию, и лично я впервые про это слышу», – сказал он в комментарии телеканалу «Звезда».

Самохин добавил, что Котляревский является совершеннолетним человек и должен сам разобраться в произошедшем.

Если информация о езде без прав подтвердится, он должен понести наказание, заключили в ХК «Спартак».

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил в понедельник о задержании Котляревского. Уточнялось, что инцидент произошел 13 июля, спортсмен передвигался на автомобиле BMW. На Семеновском переулке его остановили сотрудники ГИБДД и попросили предъявить документы.

«Он показал водительское удостоверение, подлинность которого вызвала сомнение у полицейских. Права были отправлены на экспертизу, которая подтвердила, что они поддельные», – добавил источник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ («Подделка документов»).