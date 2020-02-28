Международную туристическую выставку в Берлине отменили из-за коронавируса

В Берлине в связи с угрозой распространения коронавируса отменили международную туристическую выставку-ярмарку ITB, сообщил ее официальный представитель.

Профильное ведомство административного округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф требовало, чтобы каждый участник ярмарки «предоставил подтверждение, что он не является выходцем из регионов повышенного риска или не имел контакта с лицами из таких регионов», передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.

Выставку собирались провести 4–8 марта, передает ТАСС.

ITB Berlin ежегодно проводится с 1966 года. Ее обычно посещают около 160 тыс. человек из 180 стран мира. Денежный оборот выставки за год – 7 млрд евро.

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