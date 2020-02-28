Нарушивших режим изоляции из-за коронавируса иностранцев депортируют из Москвы

Из Москвы будут депортированы 88 иностранцев, которые нарушили режим изоляции в связи с коронавирусом, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, это иностранные граждане, которые подлежат депортации», – приводит ее слова РИА «Новости».

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Сейчас в Москве в изоляции под наблюдением находятся 80 человек.

«По состоянию на 27 февраля в обсервационном центре «Царицыно» находятся 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача», – добавила Ракова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что меры по предотвращению распространения коронавируса в России предпринимаются в отношении всех, а не только граждан Китая.