ЦИК на подготовку голосования по Конституции получил 14,8 млрд рублей

На подготовку и проведение общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции из бюджета выделено 14,8 млрд рублей, сообщил зампред Центризбиркома России Николай Булаев.

«Проинформирую, что выделены средства на проведение общероссийского голосования... это 14,8 млрд рублей», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным. Голосование пройдет с 8.00 до 20.00 по местному времени.

На ваш взгляд Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию? Да

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Россияне, которые по уважительной причине не проголосовали 22 апреля, смогут сделать это еще в течение трех дней.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.