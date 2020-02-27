Комитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.

Эта и другие поправки, касающиеся процедуры голосования, были внесены в четверг председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, передает ТАСС.

Данные нормы будут включены во вторую статью внесенного президентом России Владимиром Путиным законопроекта об изменениях в Конституции.

Первая часть документа касается непосредственно изменений в основном законе, вторая – общероссийского голосования, на которое эти изменения будут вынесены.

Согласно тексту, участие в голосовании смогут принять совершеннолетние граждане России за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Участие гражданина в голосовании является свободным и добровольным, никто не вправе принуждать к нему. Сам процесс должен быть максимально удобным для участников

Также глава комитета Павел Крашенинников сообщил, что будут обсуждаться меры административной и уголовной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправке к Конституции.

«Я считаю, что такая ответственность должна быть», – отметил он, отвечая на соответствующее предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Ранее в Кремле объяснили выбор даты голосования, отметив, что это не связано с днем рождения советского лидера Владимира Ленина. До этого лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что голосование по вопросу поправки в Конституцию не должно проходить 22 апреля, когда будет отмечаться 150 лет со дня рождения Ленина.

Также было определено время голосования по Конституции. Кроме того, день голосования было решено сделать оплачиваемым выходным.

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