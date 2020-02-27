На Украине с аукциона продали памятник Ленину

В Черниговской области на аукционе продали памятник Ленину за 375 тыс. гривен (15 тыс. 290 долларов), пишут СМИ.

Памятник в городе Сновск продали со второй попытки через систему Prozorro, передает УНИАН.

Монумент находился на балансе Сновского городского совета, его демонтировали в 2016 году, после чего он хранился на территории ЗАО «Коммунальщик».

«Аукцион, который был запланирован в электронной торговой системе в октябре 2019 года, не состоялся из-за отсутствия поданных заявлений. Тогда было принято решение о снятии с продажи на аукционе памятника, чтобы избежать уменьшения суммы продажи на 50%, что является условием при проведении малой приватизации», – уточнили в горсовете.

Покупателем оказалось ООО «Развитие-СВ» из Запорожья.

Отмечается, что полученные от продажи средства пойдут на благоустройство территории перед домом культуры, где находился памятник.

Напомним, в рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину).