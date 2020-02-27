Националисты сорвали заседание Рады из-за отказа депутата называть Россию «агрессором»

Во время выездного заседания комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове депутат от «Оппозиционной партии – За жизнь» Наталья Королевская отказалась отвечать на вопрос, является ли Россия «страной-агрессором», после чего националисты сорвали заседание.

Активисты и участники конфликта в Донбассе потребовали, чтобы политик покинула заседание. Они скандировали «Вон из Львова!», «Позор!», «Чемодан, вокзал, Россия!». В итоге заседание было сорвано. Королевская так и не озвучила фразу, которую от нее ждали. При этом она назвала Крым и Донбасс территорией Украины, сообщает «Обозреватель».

После перерыва в Королевская не вернулась на заседание.

В июле ее также обсыпали мукой под зданием Донецкого окружного суда.

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