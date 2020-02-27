Стало известно об уязвимости 1 млрд устройств с Wi-Fi-чипами

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27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
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Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

Талиб Квели стал жертвой русофобского мифаФото: Byron Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В интернете гремит скандал, о котором невозможно рассказывать без смеха. Популярный рэп-исполнитель из Нью-Йорка Талиб Квели пытается убедить свою огромную аудиторию в том, что все его коллеги из России − нацисты. В качестве доказательств используются кадры из фильмов и фотографии Михаила Боярского, но в целом эта история обнажает серьезную проблему нашей внешней политики. Подробности...
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Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой

Сухое протокольное мероприятие вызвало в Тбилиси едва ли не паникуФото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Беспрецедентное для европейской дипломатии решение приняла Грузия – она отказалась проводить на своей территории совещание глав МИДов стран Совета Европы. А все из-за того, что на это совещание мог приехать представитель России – и даже, возможно, Сергей Лавров. Кто заставил Тбилиси принять такое решение? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
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Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...
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Охота – это на самом деле про защиту природы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

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              Стало известно об уязвимости 1 млрд устройств с Wi-Fi-чипами

              27 февраля 2020, 13:59

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Антивирусная компания ESET сообщила об уязвимости Kr00k (CVE-2019-15126), она затрагивает девайсы с Wi-Fi-чипами производства Broadcom и Cypress.

              «По данным исследования, она ставит под угрозу более миллиарда популярных гаджетов, среди которых смартфоны, планшеты, IoT-девайсы, а также точки доступа Wi-Fi и маршрутизаторы», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

              Некоторые устройства с этими чипами были уязвимы к Kr00k до установки соответствующих обновлений. В их числе оказались некоторые гаджеты Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy), Raspberry (Pi 3), Xiaomi (RedMi), а также точки доступа Asus и Huawei.

              Эксперты ESET отмечают, что общее количество устройств с уязвимостями превышает 1 млрд. Многие другие производители, чьи гаджеты не были в тесте, также использовали эти чипы Wi-Fi.

              Kr00k открывает злоумышленникам доступ к беспроводным сетевым пакетам, передаваемым с незащищенного устройства. Уязвимость затрагивает WPA2-Personal и WPA2-Enterprise протоколы с AES-CCMP шифрованием.

              «При внезапном отключении устройств от Wi-Fi ключ очищается и устанавливается на 0, в то время как Kr00k не дает сделать этого: чип оставляет данные в буфере без защиты. Таким образом Kr00k может открыть брешь для утечки конфиденциальных данных пользователя», – отметили эксперты.

              В феврале сообщалось, что за 2019 год хакерам удалось списать со счетов россиян 5,7 млрд рублей.


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