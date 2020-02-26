ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 16:23  |  vz.ru
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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Новая политика Британии принесет выгоду соседу России

Британия активизирует свою деятельность по всему мируФото: Alberto Pezzali/Global Look Press
Борис Джонсон решил провести самую масштабную ревизию внешнеполитических приоритетов Британии со времен холодной войны, которая затронет вопросы дипломатии, экономики и обороны. Чем вызвано решение британского премьера и как оно скажется на отношениях Лондона с Россией и остальным миром? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
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Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              26 февраля 2020, 16:09

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов России. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В топ лучших практик с 17 по 23 февраля 2020 года попали: Ребенок под присмотром, Астраханская область, Программа «Ленинградские кадры», Ленинградская область, Интернет-сервис тырешаешьжкх.рф, Московская область, Выплаты для посещающих частные детские сады, Республика Башкортостан, Новый подход к профилактическим осмотрам, Свердловская область.

              В астраханском кризисном центре открылась комната «Ребенок под присмотром». Открытие группы бесплатного кратковременного присмотра за детьми от 1 месяца до 1,5 лет даст возможность молодых мамам оставить детей под присмотром квалифицированных штатных специалистов по социальной работе. Комната оснащена всем необходимым. Присмотр за детьми представляет собой помощь в гигиенических процедурах, переодевание, кормление, беседы, игры, чтение детской литературы, обсуждение с мамой ребёнка содержания проведённого времени.

              «Проект «Ребенок под присмотром», на мой взгляд, окажется очень востребованным. В условиях дефицита мест в детских учреждениях, вся надежда для семьи, где отец на работе – это бабушки и дедушки, родственники, знакомые, соседи. Что в современных условиях тоже не всегда оказывается возможным. Проект дает возможность для таких семей оставить на небольшой срок ребенка с профессионалами. Это существенная помощь. Тем более, когда все больше молодых мам стараются сохранить социальную активность, занятость, даже в условиях декретного отпуска», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              В Ленинградской области стартует программа «Ленинградские кадры», в рамках которой пройдёт конкурс для молодых специалистов по замещению муниципальных и государственных должностей. В данный момент выделяются средства и разрабатывается положение о подборе кадрового резерва на руководящие должности, начиная с муниципальных органов власти и заканчивая госучреждениями и правительством Ленинградской области. Конкурс будет идти по нескольким направлениям: экономика, социальная сфера, общественная работа, экология. Глава региона Александр Дрозденко отметил, что первые 30-40 вакансий в органах власти будут заняты молодыми кандидатами.

              «Социальные лифты, используемые «Единой Россией» в отношении партийной молодежи, нашли отражение в программе «Ленинградские кадры». Однако ключевым различием, на мой взгляд, является «беспартийность» программы, а также ориентированность на ОМСУ и РОИВ. Программа вполне способна оказать влияние на решение заявленных задач по развитию региона», – заявил политический консультант Вадим Батишев.

              В Московской области заработал интернет-сервис тырешаешьжкх.рф, помогающий выявлять нужды и потребности населения в сфере ЖКХ. Основная цель проекта – предоставить жителям возможность оценить качество предоставляемых жилищнокоммунальных услуг, начиная от состояния водо- и теплоснабжения до оценки работы дворника и уборщицы в доме. На интернет-портале тырешаешьжкх.рф можно оценить качество работы директора управляющей организации, ответить на вопрос «Знаете ли вы своего директора?», сообщить, довольны ли качеством уборки в подъезде и во дворе, устраивает ли отопление, водоснабжение, удовлетворяет ли работа расчетного центра. На портале также есть возможность оставить заявку с описанием проблемы или интересующим вопросом и оперативно получить решение.

              «Обратная связь от граждан – это единственный абсолютно достоверный показатель качества работы жилищно-коммунальных служб. На бумаге и в отчетах все может быть красиво, а в реальности – беда. Поэтому системный сбор обратной связи, особенно жалоб – исключительно важен. Кроме того, это воспитывает в людях ответственность и неравнодушие», – заявил политолог Анна Федорова.

              В 2019 году в Республике Башкортостан стартовал пилотный этап программы, предполагающей выдачу сертификатов на дошкольное образование в частных детских садах родителям детей до трех лет. Программа позволяет за счет бюджета оплачивать негосударственные ясли в размере 6 тысяч рублей в месяц. По условиям программы доплата родителей составляет столько же,  сколько они платили бы в обычный детсад в своем селе или городе. В пилотном варианте в Стерлитамаке за 3 месяца было выдано 200 сертификатов. С 1 сентября помимо Стерлитамака программа будет распространена на те города и районы, где на данный момент самая большая очередь в ясли, – это Уфа, Уфимский и Иглинский районы.

              «Компенсировать расходы семьям, которые вынуждены пользоваться частными детскими садами – решение ответственной региональной власти. Власти ответственной вдвойне: и перед семьями, которые несут такие расходы; и перед специалистами, работающими в частных детских садах. Это в том числе и поддержка развития отрасли образовательных частных услуг», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              В Свердловской области в детской городской больнице Первоуральска в поликлинике №1 создана новая система организации проведения профилактических осмотров. Теперь юные спортсмены могут пройти углубленный медицинский осмотр за один день, а дети до года обследуются всеми специалистами в одном месте. Новый блок профосмотров представляет собой сквозную систему кабинетов, в которых принимают узкие специалисты – стоматолог, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург. От остальных кабинетов блок отделен стеклянной перегородкой. Ранее пациенты, пришедшие на профилактический осмотр, переходили из кабинета в кабинет и с этажа на этаж, а теперь благодаря новому расположению и организации кабинетов им достаточно занять лишь одну очередь.

              «Несмотря на все предпринимаемые медиками меры, повышенный риск заражения инфекционными заболеваниями сохраняется и в медучреждениях, где ребенок проводит достаточно много времени в ожидании приема у специалистов. Сокращение этого времени кратно сокращает и риски. А разделение потоков – общего и профилактического – еще и изолирует здоровых детей от потенциальных источников инфекции», – отметил политический консультант Вадим Батишев.


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