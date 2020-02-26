Нидерланды засекретили личности свидетелей по делу малайзийского Boeing

Личность свидетелей по делу о крушении самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines MH17 над Донбассом будет засекречена, сообщили СМИ.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой центральный телеканал Нидерландов NOS, по данным прокуратуры, «свидетели подвергаются значительным рискам», а их здоровье или безопасность «могут быть поставлены под угрозу». Всего их должно было быть 13, но суд отклонил просьбу одного из свидетелей о сохранении его личности в тайне.

Сообщается, что, согласно документам, украинец Леонид Харченко, россиянин Сергей Дубинский, россиянин Олег Пулатов, россиянин Игорь Гиркин обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.

Напомним, следователи считают, что все четверо причастны к доставке с территории России ЗРК «Бук», с помощью которого был сбит пассажирский самолет.

Ранее министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус заявил, что власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над лицами, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing.