Власти Китая решили отучить население есть мясо диких животных

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) принял решение запретить нелегальную торговлю дикими животными и принять меры для искоренения у населения привычки есть мясо диких животных в связи с эпидемией коронавируса.

«Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) путем голосования в ходе заседания в понедельник постановил полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения», – говорится в заявлении комитета, передает РИА «Новости».

Там же отмечается, что с начала эпидемии коронавируса общественное внимание привлекли проблемы в области торговли дикими животными и риск, который они несут для безопасности общественного здоровья. В этой ситуации было необходимо своевременно ввести запрет на употребление в пищу мяса диких животных и незаконную торговлю дикими животными.

Решение ПК ВСНП вступило в силу 24 февраля.

Ранее сообщалось, что новый коронавирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку. Число жертв коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 2 тыс. 592 человек, выздоровели 24 тыс. 734 человека.