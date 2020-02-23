Пенсии украинцев направят на обучение детей «азам национализма»

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины (МКМС) объявило о завершении работы над принципиально новой программой «патриотического воспитания подрастающего поколения украинцев».

В ближайшее время в рамках этой программы на территории от Ужгорода до Славянска при домах детского творчества и даже школах будут созданы сотни кружков, пропагандирующих идеи «Украинской повстанческой армии*» (организация запрещена в России) и целого ряда украинских крайне правых националистических движений, сообщает ФАН.

По данным издания, половину из предусмотренных на развитие культуры бюджетных средств – 8 млн гривен (более 20 млн рублей) – направили на реализацию этой программы. Причем в отдельных регионах на указанное «воспитание» деньги будут взяты из государственного Пенсионного фонда. Сообщается, что в некоторых украинских областях пенсионеры могут «пожертвовать для такого дела» в общей сложности до 15 млн гривен.

Отметим, что ранее на Украине спрогнозировали снижение пенсий.

«Азам национализма» детей будут учить бывшие боевики батальонов «Азов» и «Карпатская Русь», а также разрозненных ячеек УНА-УНСО* (запрещена в России).

В ходе соответствующего конкурса, проведенного Минкультуры Украины, основной грант получила организация «Образовательная ассамблея» – ответвление запрещенной на территории РФ группировки С-14.

«Сейчас нашей первоочередной задачей является пропаганда украинского образа жизни в начальных классах школы и даже детских садах. Можно закупить тысячи портретов Бандеры и Евгения Коновальца (глава подразделения УПА* – прим. ВЗГЛЯД), а также развесить красно-черные флаги по всей Украине. Если мы победим, никто, включая пенсионеров, обижаться на нас не будет», – приводит издание слова одного из активистов.

«Самое страшное, что в условиях нынешней Украины националистов не интересует ни мнение детей, ни позиция людей преклонного возраста. У первых фактически отнимают детство, а у вторых – достойную старость», – сказал изданию европейский правозащитник Александр Митц.

Еще в 2015 году британская газета Daily Mail сообщила, что батальон «Азов» открыл под Киевом военный учебный лагерь для детей «Азовец». В опубликованном материале рассказывается о том, что бойцы «Азова» обучают детей в возрасте от шести лет, как пользоваться огнестрельным оружием. Издание подчеркивает, что таким образом руководители «Азова» втягивают детей «в кровопролитный конфликт» на Украине.

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