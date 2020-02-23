Рабочие в Грузии отказались работать на строительстве вместе с китайцами

Грузинские рабочие, которые строят на западе страны в Харагаульском районе автомагистраль вместе с китайскими коллегами, начали бастовать, опасаясь коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По их словам, около десяти китайцев прибыли на строительство накануне и не прошли должным образом карантин. Грузинские рабочие не намерены возобновить строительство до тех пор, пока китайцев не увезут из района.

Представитель компании «Мосты и дороги Китая» пообещал вывезти китайцев на карантин.

Там они пробудут две недели.

Китайские рабочие выезжали из Грузии в отпуск и только накануне смогли вернуться, при этом прямое сообщение между Грузией и Китаем прервано почти месяц назад из-за угрозы коронавируса.

Напомним, ранее скрывающийся от грузинского правосудия на Украине экс-президент Михаил Саакашвили призвал власти Грузии закрыть страну для иранцев, чтобы спасти население, в том числе его собственного сына, от проникновения коронавируса.

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