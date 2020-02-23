Валуев оценил победу Фьюри над Уайлдером

Российский политик и бывший профессиональный боксер Николай Валуев оценил реванш супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

«Фьюри навязал свою тактику Уайлдеру. Тот в своей манере думал отсидеться, дождаться своего сильного удара, но в итоге наполучал достаточно мощных ударов. Причем, его правую руку, а также его возможность отвечать в контратаке Фьюри абсолютно точно предвидел и за счет этого после каждой своей атаки просто сокращал дистанцию. Здесь была неожиданность для Уайлдера, в итоге он устал, потерял остроту ударов, в итоге проиграл», – передает РЕН ТВ слова Валуева.

Бразилец и американец бились за чемпионский пояс WBC. В седьмом раунде судьи присудили победу Фьюри тяжелым нокаутом после того, как команда Уайлдера бросила на ринг белое полотенце.