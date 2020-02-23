Боксер Фьюри победил Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

12-раундовый поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся в Лас-Вегасе. Первый бой между боксерами прошел в декабре 2018 года и завершился ничьей, сообщает ТАСС.

31-летний Фьюри стал первым боксером, который победил Уайлдера, а также впервые в своей карьере получил титул чемпиона мира по версии WBC.

В ноябре 2015 года Фьюри одержал победу над украинцем Владимиром Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Затем боксер пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками. На счету Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

34-летний Уайлдер оставался чемпионом мира по версии WBC с января 2015 года. Он защищал этот титул 10 раз. У Уайлдера теперь 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

В 2016 две допинг-пробы Тайсона Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. Для концентрации на процессе лечения Фьюри отказался от своих титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA. Из-за допингового скандала боксер заявлял, что завершает свою карьеру.