В Кремле сказали, кто «растаскивает» Россию и Украину

Говоря о том, что Россию и Украину «растаскивают», президент Владимир Путин подразумевал круг стран, добивающихся того, чтобы отношения между Москвой и Киевом находились в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что «предпочел бы не называть страны конкретно», передает ТАСС.

По словам Пескова, для понимания нынешней ситуации необходимо обратиться ко времени, которое предшествовало «перевороту, который произошел в Киеве». Он напомнил, что тогдашний глава государства Виктор Янукович пошел на подписание документа, который ряд министров иностранных дел также завизировали и поставили свои подписи. Однако условия данного документа «не были гарантированы, не были выполнены некоторыми подписантами», констатировал Песков.

«И сейчас это уже, скажем так, осталось в прошлом, кем-то даже уже забыто, но тем не менее забывать это нельзя», – заключил Песков.

Ранее президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что сотрудничество России и Украины создает глобального конкурента в Европе и мире, которое невыгодно ряду стран.

Глава государства также призвал с уважением относиться к национальному самосознанию украинских граждан. Но нужно исходить из реалий и не забывать общую историю, подчеркнул глава государства.