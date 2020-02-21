Путин призвал украинцев не забывать общие корни

Президент России Владимир Путин призвал с уважением относиться к национальному самосознанию украинских граждан. Но нужно исходить из реалий и не забывать общую историю, подчеркнул глава государства.

«Если так сложилось, и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением. Исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли», – сказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

На определенном этапе истории среди украинцев, которые жили на границе с католическим миром, начала складываться общность людей, которые стали «воспринимать себя с известной степенью независимости от российского государства», отметил глава государства. «Как к этому относиться? С уважением. Но не забывать про нашу общность», – сказал Путин.

Он отметил, что объединение усилий в современном мире дает колоссальные конкурентные преимущества, а разъединение, наоборот, дает слабее.

Путин напомнил, что украинский фактор начал активно «разыгрываться» в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой. «Почему? Это известное дело – «разделяй и властвуй», – объяснил глава государства.

У России и Украины много общего, подчеркнул Путин, согласившись с тем, что Россия теряет от отсутствия дружбы с Украиной. «Я уже много раз говорил, я считаю, что мы один и тот же народ. Не знаю, нравится это или нет [украинцам], но если посмотреть на реалии, это так и есть», – сказал он, напомнив, что еще несколько столетий назад «не было никакой разницы в языке».

Языковые различия появились в результате полонизации украинцев на территории, находившейся под властью Речи Посполитой. «Только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия», – добавил Путин. Он напомнил, что украинцами называли людей, которые жили на рубежах российского государства. «Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех [людей], которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы», – подчеркнул он.

По его словам, «где-то до этого же времени, до XIV-XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше называли русскими». «И только гораздо позднее начались первые языковые различия», – констатировал он.

«Чтобы нам говорить про сегодняшний и про завтрашний [день], нужно знать историю, нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет», – сказал президент. «Нужно не забывать о том, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть», – призвал Путин.

Путин заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) и до раскола была полностью независимой от Москвы. «Было только духовное единство и упоминание. В церквах упоминали, все время вспоминали о патриархе Московском. Все! Это единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата», – отметил российский лидер.

«Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?» – задается вопросом Путин. Он обратил внимание, что многие люди об этом не знают.

Путин также заявил, что сотрудничество России и Украины создает глобального конкурента в Европе и мире, которое невыгодно ряду стран.