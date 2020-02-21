Кремль пообещал уточнить вопрос выплат ветеранам стран СНГ к 75-летию Победы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал уточнить вопрос о выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проживающим в странах СНГ.

Журналисты задали пресс-секретарю президента вопрос, почему выплаты ветеранам к 75-летию Победы, согласно указу, коснутся россиян, проживающих на территории России и в странах Балтии, но не коснутся россиян-ветеранов, которые проживают в странах СНГ.

«Мне нужно проверить, точно не знаю. Я уточню», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

В четверг Союз ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии попросил Москву предоставить 20 абхазским фронтовикам такие же выплаты к 75-летию Победы, какие получат участники войны, проживающие в России.

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