Преамбулу к Конституции России решили не менять

Преамбула к Конституции России меняться, скорее всего, не будет, сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

«Я думаю, можно уже оценить происходящее как преобразования, которые близки к конституционной реформе. При том, что мы не затрагиваем главу первую и вторую и, видимо, не будем затрагивать преамбулу», – приводит ее слова ТАСС

На VI Международной конференции «Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика» Хабриева отметила, что в развитии России развивается «новый ценностный вектор» в качестве социального государства. «Наверное, это приближает эти изменения к конституционной реформе», – сказала она.

В пользу этого утверждения, как полагает сопредседатель рабочей группы, говорит и масштаб предлагаемых изменений. «Уже сейчас можно говорить, что поправки вносятся не меньше, чем в 39 статей Конституции, а начинали мы с 22. И все это предложения, которые идут от общества. Возможно, даже будут введены три новые статьи. А общее число поправок, я насчитала, 118», – сообщила Хабриева.

Она добавила, что эти цифры постоянно меняются, однако уже сейчас рабочей группой обработано более 600 предложений. «Главное, что контур этой реформы позволяет говорить, что более точными и понятными становятся признаки российского государства и то, что Конституция дает рядовому российскому гражданину», – сказала Хабриева.

По ее словам, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве подготовит и представит в парламент, в правительство и президенту проекты законов в связи с предлагаемыми изменениями в Основной закон страны.

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«Изменение Основного закона страны предполагает принятие большого количества нормативных актов. Речь не только о принятии новых законов, больше всего всех интересует закон о Госсовете. На самом деле, речь идет о том, что изменения будут вноситься не меньше чем в семь уже действующих федеральных конституционных законов, например, о правительстве», – сказала она.

Кроме того, предполагается изменение не менее чем 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства», сказала Хабриева.

«Это значит, что уже сейчас правоведы должны готовить концепции новых законов. Это то, что является изобретением нашего института – концепция развития российского законодательства. Мы планируем их все обновить сразу после вступления в силу изменений в Конституции. И предложить Федеральному собранию, правительству и президенту», – отметила она.

Она добавила, что такие изменения нужны для того, чтобы «логически завершить начатое новое правовое регулирование». «И тогда эти нормы действительно будут работать так, как нужно», – заключила она.

Напомним, президент Владимир Путин сообщил, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства также призвал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.

20 января президент Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.