Режиссер «Карточного домика» решил снять сериал про Октябрьскую революцию

Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий «Карточного домика» Джон Дэвид Коулс снимет сериал «Изумрудный глаз», посвященный событиям Октябрьской революции, сообщает Deadline.

Съемками фильма он займется вместе с международной командой: британским сценаристом Томом Уильямсом и продюсерами из компании Clipper Media. В основе проекта – семь книг Сэма Истлэнда об инспекторе Арно Пеккала по кличке Изумрудный глаз, сыщике при Николае II, передает РИА «Новости».

Действия сериала разворачиваются в 1917 году во время революции в Российской империи.

Книги про Пеккалу переведены на 22 языка, продано более миллиона книг по всему миру. По сюжету, тайны агент отправляется в родную Финляндию, где он должен следить за подпольной революционной ячейкой.

«В проекте «Изумрудный глаз» величайшая в истории революция используется как призма для изучения современной жизни. Здесь соединяются три аспекта: триллер, проработка характеров, визуальные эффекты, – эту историю обязательно нужно рассказать», – считает Уильямс.