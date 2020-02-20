Экс-советник Трампа приговорен к 3,4 годам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил американского политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года, к трем годам и четырем месяцам заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля.

В целом Cтоун получил 40 месяцев за ложные показания конгрессу и по 12-18 месяцев за другие шесть преступных эпизодов. Все сроки будут отсчитываться одновременно, так что Стоуну не придется сидеть в тюрьме более 40 месяцев. Также он должен оставаться под надзором после освобождения в течение двух лет и заплатит штраф в 20 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Судья раскритиковала Стоуна как человека, который сознательно мешал правосудию и угрожал свидетелю. В то же время она согласилась с тем, что приговор в семь-девять лет, который запросило и после критики Трампа дезавуировало министерство юстиции, был бы чрезмерным. Также судья назвала «неприемлемой» критику Трампа в адрес суда.

Напомним, Стоун обвинялся во лжи Конгрессу США под присягой и в препятствовании расследованию о своем общении с WikiLeaks. По мнению обвинения, он хотел помочь Трампу на выборах, получив компромат на демократов.

Трампа возмутил предложенный прокурорами срок в семь-девять лет тюрьмы. После этого минюст также заявил, что не считает такой срок справедливым.

Присяжные признали Стоуна виновным по всем семи пунктам обвинения по делу о лжесвидетельствовании конгрессу. Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.