Эксперт подтвердил опасность радиации для космических туристов

За пять дней на высоте 1 тыс. километров туристы действительно получат сильное облучение, так как в диапазоне от 600 до 8 тыс. километров проходят радиационные пояса, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат технических наук Натан Эйсмонт.

Четверых туристов собираются отправить в космос в 2021-2022 году на корабле Crew Dragon Илона Маска. Предполагается, что туристы пробудут пять дней на рекордной высоте около 1000 километров. В связи с этим космический эксперт Вячеслав Шуршаков заявил, что в таком полете люди получат дозу радиации, сравнимую с максимально допустимой за год у ликвидаторов в Чернобыле.

«Да, это похоже на ту дозу, которую можно немедленно получить на такой высоте. На 1000 километрах это уже сильно заметная доза. Надо сказать, что и на высоте, на которой летает МКС (чуть больше 400 километров), тоже есть неприятные участки полета, в районе бразильской магнитной аномалии, где магнитное поле чуть больше прижимается к Земле, соответственно радиационные пояса там чуть ниже», – говорит Эйсмонт.

Дело в том, что в космосе проходят радиационные пояса, которые начинают чувствоваться начиная с 600-700 километров, а заканчиваются на высоте 7-8 тысяч километров, объясняет эксперт. Поэтому находиться в данном промежутке действительно небезопасно.

«Когда космонавты летали на Луну, тоже получали определенную дозу радиации. Но они не останавливались внутри этих поясов и быстро пролетали, поэтому не так ощущалось. Вообще, минимального уровня облучения не существует. Любой опасен. Мне вообще кажется, что здесь произошло какое-то искажение информации, потому что кроме денежных средств эта высота никакие преимущества не дает», – считает Эйсмонт.

Он поясняет, что, естественно, чем больше высота, тем выше стоимость полета, потому что увеличиваются траты на топливо. Эксперт полагает, что и в компании Илона Маска знают о радиационных поясах, поэтому реальный полет скорее всего будет гораздо ниже.

Ранее источник в российской ракетно-космической отрасли назвал дату, когда американский корабль Crew Dragon отправится к Международной космической станции.