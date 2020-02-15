Названа предполагаемая дата полета пилотируемого корабля США к МКС

Источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил, когда ожидается первый пилотируемый полет американского корабля Crew Dragon к МКС.

Источник РИА «Новости» сообщил, что Crew Dragon компании SpaceX, «по тем данным, которые поступают от американской стороны», отправится с экипажем к МКС 20 мая.

При этом официальный представитель НАСА Дэниел Хуот, сообщил, что американское ведомство продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительных мест на российских кораблях «Союз», передает ТАСС.

Напомним, ряду российских космонавтов уже предложили лететь на новых американских кораблях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД