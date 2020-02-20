США осудили «кибератаку» России на Грузию

Посольство США в Грузии распространило заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором осуждается якобы проведенная Россией кибератака на Грузию 28 октября прошлого года. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении посольства сообщается, что «широкомасштабная кибератака была осуществлена центром специальных технологий ГРУ Генштаба России – «отделением 74455».

Госсекретарь, сообщает посольство, назвал это действие «противоречащим» международным обязательствам России.

Также сказано, что оно стало очередным в «схеме постоянных безответственных киберопераций ГРУ».

США пообещали Грузии поддержать ее усилия в области кибербезопасности.

Ранее официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что Главное управление Генштаба ВС России якобы спланировало атаку на правительственные и коммерческие сайты в Грузии в октябре 2019 года. Россия эти обвинения отвергла.