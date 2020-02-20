Застройщик заявил о провокации при столкновении на юго-западе Москвы

Столкновения противников и сторонников строительства компанией «Найоме-Инвест» многоэтажного дома на Мичуринском проспекте в Москве были намеренно спровоцированы, сообщили в пресс-службе компании.

Представитель компании отметил, что записи с видеокамер подтверждают, что произошедшее явилось результатом заранее спланированной инсценировки, передает РИА «Новости».

В компании подчеркнули, что все разрешительные документы на начало строительства имеются. Компанией было принято во внимание желание жителей иметь зеленое пространство перед проектом, поэтому предусмотрено создание сквера площадью 3,6 тыс. квадратных метров.

Согласно плану, особое внимание уделено детским пространствам. Основная идея сквера – это неограниченный выбор вариантов времяпрепровождения за счет большого количества различных игровых, досуговых, спортивных и развивающих активностей для детей и взрослых в составе сквера. Сквер будет открыт для всех желающих, добавили в «Найоме-Инвесте».

Ранее в социальных сетях появилась информация о беспорядках при строительстве многоэтажного дома на Мичуринском проспекте в Москве.